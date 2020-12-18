Bolu'da Türk Fındığı tohumu ekimleri devam ediyor

Bolu'da 2021 yılı fidan üretim programı kapsamında yer alan Türk Fındığı tohumlarının yastıklara ekimi devam ediyor.

Bolu'da, Orman İşletme Müdürlüğü Bolu Fidanlık Şefliği Çayırköy Orman Fidanlığının 2021 Yılı Fidan Üretim Programı kapsamında yer alan Türk Fındığı tohumlarının yastıklara ekimi devam ediyor. Fidanlık şefliğince il sınırları içinden tedarik edilen 2 bin kilogram Türk Fındığı tohumu 2021 yılı fidan üretim programı kapsamında ekileceği ve 2021 yılı içinde fidan olarak satışa sunulacak. Fidanlıkta üretilen Türk Fındığı fidanlarının, hem kurumun ağaçlandırma çalışmalarında hem de piyasa talebinin karşılanmasında kullanılacağı ifade edilerek fındık bahçelerinde verimliliği ve işçiliği azaltmak amacıyla aşı çalışmaların da altlığını oluşturacağı belirtildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı