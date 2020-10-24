Bolu'da trafik kazası: 1 yaralı
24.10.2020 10:09 | Son Güncelleme: 24.10.2020 10:12
Bolu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bolu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D 100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Mehmet E. idaresindeki 14 AAU 191 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yumrukaya köyü mevkisinde yoldan çıktı.
Uçuruma devrilmekten son anda kurtulan otomobil, yol kenarındaki bankette durabildi.
Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder