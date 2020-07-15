Bolu'da trafik kazası: 1 yaralı Bolu'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Bolu'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Seben Nallıhan kara yolunda Mehmet A. idaresindeki 14 DT 575 plakalı otomobil, Musasofular köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına düştü.

Kazada yaralanan ve otomobil içerisinde sıkışan sürücü, olay yerine gelen Seben İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, Bolu İzzet baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA