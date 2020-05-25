Bolu'da su kirliliği yüzlerce balığı öldürdü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bolu'da su kirliliği yüzlerce balığı öldürdü

Bolu'da su kirliliği yüzlerce balığı öldürdü Su kirliliği yüzünden yüzlerce ölü sazan balığı kıyıya vurdu Eşref Yılmaz: "Her taraf balık ölüsü" Bolu'da, Çatak baraj göletinde yaşanan su kirliliğe nedeniyle yüzlerce sazan balığı ölüsü kıyıya vurdu.

25.05.2020 18:20 | Son Güncelleme: 25.05.2020 18:25

Bolu'da su kirliliği yüzlerce balığı öldürdü

Su kirliliği yüzünden yüzlerce ölü sazan balığı kıyıya vurdu

Eşref Yılmaz: "Her taraf balık ölüsü"

BOLU - Bolu'da, Çatak baraj göletinde yaşanan su kirliliğe nedeniyle yüzlerce sazan balığı ölüsü kıyıya vurdu.

Olay, Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan Bölücekova köyüne bağlı Çatak baraj göletinde meydana geldi. Sabah saatlerinde göletten gelen kokudan rahatsız olan Eşref Yılmaz olay yerine gitti. Gölete yaklaştığında kıyıya vuran ölü sazan balıklarını gören Yılmaz, yaşananları cep telefonuna kaydederek sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımları gören Kaymakamlık ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, gölette telef olan balıklardan ve sudan örnek aldı. Balıkların ölümleri hakkında inceleme başlatıldı.

"Yazık, günah bu hayvanlara"

Çevrede bekçilik yapan 50 yaşındaki Eşref Yılmaz, hayvanlara yazık olduğunu söyleyerek, "Yukarıdan aşağı komple baktım gerçekten çok büyük bir ölüm var. Her taraf balık ölüsü. Bunların birazının fotoğrafını çektim, paylaştık. Bunu muhakkak bir yere duyurmamız gerekiyor ki bunlara bir çare bulunsun. Yazık, günah bu hayvanlara, ölüyorlar burada. O yüzden ben de paylaştım. Sadece suların pis olduğunu görüyoruz. Gelen su da simsiyah. Siz de gördünüz" dedi.

"Biz bu suyu içiyoruz köy olarak"

Köy olarak, pis suyun aktığı derenin yanında bulunan şebeke suyunu kullandıklarını belirten Yılmaz, "Bu suyun kenarında, bizim şebeke suyumuz var. Yukarıdan gelen pis suyun kenarında, şebeke suyumuz var. Bizim esas konumuz bu. Biz bu suyu içiyoruz köy olarak. Buna da bir çare bulunmasını istiyoruz. Üstelik sebze yapıyoruz yukarıdan gelen pis suyla. Domates, biber ne varsa yapıyoruz. Bunları yiyip, tüketiyoruz. Bunun da bize zararı olabilir. Çünkü, su gerçekten pis. Arıtılmış mı arıtılmamış mı onu da bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kesimhanelerden gelen su çok kötü"

Gölet kenarında bulunan yaşayan bir vatandaş ise kesimhanelerden gelen suyun çok kötü olduğunu söyleyerek, "Kesimhanelerden gelen su çok kötü. Bir önlem alınmalı. Bu daha önce valilik ve muhtarlığı bildirildi. Bir önlem alınmalı. Koku da var. Şimdi gideriz siz de bakarsınız" şeklinde konuştu.

Bolu'da su kirliliği yüzlerce balığı öldürdü

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi Haber
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Haber
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü Haber
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü Haber
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Temel Karamollaoğlu'nun 'Demokrasi' çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi Haber
Temel Karamollaoğlu'nun "Demokrasi" çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı
Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
Köpek korkusu, yabancı uyruklu kadını az daha canından ediyordu
Köpek korkusu, yabancı uyruklu kadını az daha canından ediyordu
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde 2'inci derece yanıklar oluştu
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde 2'inci derece yanıklar oluştu
Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor
Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor
Salgına kayıtsız kalan Brezilya lideri, 'katil' sloganıyla protesto edildi
Salgına kayıtsız kalan Brezilya lideri, "katil" sloganıyla protesto edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Müslümanlara seslendiği konuşmasında dünyaya Filistin mesajı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Müslümanlara seslendiği konuşmasında dünyaya Filistin mesajı verdi
'Dur' ihtarına uymayan sürücü, evine kaçıp polisi tehdit etti ama cezadan kurtulamadı
"Dur" ihtarına uymayan sürücü, evine kaçıp polisi tehdit etti ama cezadan kurtulamadı
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
ABD Başkanı Trump'a orta parmak gösteren kadın ülkenin kahramanı oldu
ABD Başkanı Trump'a orta parmak gösteren kadın ülkenin kahramanı oldu
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı
Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı
Bir tarlayı paylaşamadılar! Amca, öz yeğenini baltayla öldürdü
Bir tarlayı paylaşamadılar! Amca, öz yeğenini baltayla öldürdü
Kayseri'de 47 yaşındaki inşaat bekçisi, kulübesinde ölü bulundu
Kayseri'de 47 yaşındaki inşaat bekçisi, kulübesinde ölü bulundu
Sulama kanalında kurt yavrusu gören Sivaslının şaşkınlığı kamerada
Sulama kanalında kurt yavrusu gören Sivaslının şaşkınlığı kamerada
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı
Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı
Vaka sayısının sıfıra indiği Artvin'de rehavet, 23 kişinin karantinaya alınmasına sebep oldu
Vaka sayısının sıfıra indiği Artvin'de rehavet, 23 kişinin karantinaya alınmasına sebep oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mehmet Cahit Turhan Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Türkan Şoray Hatice Çarpar Bergüzar Korel Mehmet Ali Erbil
Spor Neymar Can Bartu Metin Oktay Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Su Bayram Antalya Jandarma
Şu an buradasınız: Bolu'da su kirliliği yüzlerce balığı öldürdü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 18:25:52. #1.14#
title