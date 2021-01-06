BOLU- Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Bolu kent merkezinde sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bolu kent merkezinde sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

D-100 kara yolunun Yumrukaya köyü ve kent merkezi kesimi ile Yaşamkent, Dağkent, Paşaköy, Sümer, Aktaş, Sağlık, Köroğlu, Aktaş, Karaçayır ve Karamanlı mahallelerinde sis etkisini gösteriyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sürücüler yolda güçlükle ilerledi.

Kentte görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder