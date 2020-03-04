Bolu'da KYK öğrencilerinden Mehmetçiğe destek
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Bolu'da KYK öğrencilerinden Mehmetçiğe destek

Kredi Yurtlar Kurumunun (KYK) Bolu'daki yurtlarında kalan öğrenciler, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

04.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:54
Bolu'da KYK öğrencilerinden Mehmetçiğe destek

Kredi Yurtlar Kurumunun (KYK) 'daki yurtlarında kalan öğrenciler, 'na destek verdi.

Bolu Gençlik ve İl Müdürlüğüne bağlı KYK'nın Seyit Avşar ve Hattat Emin Barın yurtlarında kalan öğrenciler, 'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlere saygı ve Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek amacıyla yurtların ön cephesindeki odalarının ışıkları ile "Şanlı TSK" ve "TSK" yazdı.

Yurt binasını dışarıdan görenler durup destekte bulunarak, oluşan güzel görüntünün fotoğrafını çekti.

Kaynak: AA

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