Bolu'da kontrolden çıkan minibüs ekmek fırınına girdi
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Bolu'da kontrolden çıkan minibüs ekmek fırınına girdi

Bolu'da, seyir halindeyken kontrolden çıkan minibüs sokak üzerinde bulunan ekmek fırınının camından içeri girdi.

Bolu'da kontrolden çıkan minibüs ekmek fırınına girdi
15.08.2020 00:57 | Son Güncelleme: 15.08.2020 01:24

Bolu'da, seyir halindeyken kontrolden çıkan minibüs sokak üzerinde bulunan ekmek fırınının camından içeri girdi.

Edinilen bilgiye göre, Paşaköy Mahallesi 414. sokakta seyir halinde olan S.K. idaresindeki 14 AAB 128 plakalı Wolkvagen marka minibüs kontrolden çıkarak sokak üzerine bulunan ekmek fırınının içine girdi. Minibüs, fırının içerisindeki kolon ve masalara çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü S.K. ve olay yerine gelen iş yeri sahibinin karşılıklı olarak anlaşmaları üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı.

Kaza sırasında iş yerinin kapalı olması nedeniyle faciadan dönülürken, fırının içerisine giren minibüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

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