Ailesiyle helalleştikten sonra kaybolan alzaymır hastası adam bulundu

Bolu'da, ailesiyle helalleştikten sonra 2 gün boyunca kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası Murat Ulaş (57) Bolu-Mudurnu yolu üzerinde bir vatandaş tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Bolu'da, ailesiyle helalleştikten sonra 2 gün boyunca kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası Murat Ulaş (57) Bolu-Mudurnu yolu üzerinde bir vatandaş tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da yaşayan alzaymır hastası Murat Ulaş (57) isimli vatandaş önceki gün akşam saatlerinde kayınbiraderinin yaşadığı merkeze bağlı Gövem köyüne gitti. Bir süre akrabaları ile vakit geçiren Ulaş, ailesiyle helalleştikten sonra evden ayrıldı. Ulaş'ın eve geri dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri köy çevresinde Ulaş'ı bulmak için arama çalışması başlattı. Köy çevresindeki ormanlık alanlarda ve mezarlıklarda arama yapan ekipler, yürüyerek yada araçla ulaşılamayacak yerlerde drone ile anonslu tarama yaptı. 2 gündür haber alınamayan Murat Ulaş'ı arama çalışmalarına dün gece yoğun yağış ve havanın kararması sebebiyle ara verildi.

Yolda yürürken bulundu

Ekiplerin arama çalışmalarına ara vermesinden kısa bir süre sonra Murat Ulaş, Bolu-Mudurnu yolu üzerinde yürüdüğü sırada bir vatandaş tarafından bulundu. Ulaş'ı bulan vatandaş alzaymır hastası adamı ailesine teslim etti. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen Ulaş'ın kayıp olduğu 2 gün boyunca köy çevresindeki ormanlık alanda kaldığı öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı