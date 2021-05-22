Ailesiyle helalleştikten sonra kaybolan alzaymır hastası adam bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ailesiyle helalleştikten sonra kaybolan alzaymır hastası adam bulundu

Ailesiyle helalleştikten sonra kaybolan alzaymır hastası adam bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bolu'da, ailesiyle helalleştikten sonra 2 gün boyunca kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası Murat Ulaş (57) Bolu-Mudurnu yolu üzerinde bir vatandaş tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Bolu'da, ailesiyle helalleştikten sonra 2 gün boyunca kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası Murat Ulaş (57) Bolu-Mudurnu yolu üzerinde bir vatandaş tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da yaşayan alzaymır hastası Murat Ulaş (57) isimli vatandaş önceki gün akşam saatlerinde kayınbiraderinin yaşadığı merkeze bağlı Gövem köyüne gitti. Bir süre akrabaları ile vakit geçiren Ulaş, ailesiyle helalleştikten sonra evden ayrıldı. Ulaş'ın eve geri dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri köy çevresinde Ulaş'ı bulmak için arama çalışması başlattı. Köy çevresindeki ormanlık alanlarda ve mezarlıklarda arama yapan ekipler, yürüyerek yada araçla ulaşılamayacak yerlerde drone ile anonslu tarama yaptı. 2 gündür haber alınamayan Murat Ulaş'ı arama çalışmalarına dün gece yoğun yağış ve havanın kararması sebebiyle ara verildi.

Yolda yürürken bulundu

Ekiplerin arama çalışmalarına ara vermesinden kısa bir süre sonra Murat Ulaş, Bolu-Mudurnu yolu üzerinde yürüdüğü sırada bir vatandaş tarafından bulundu. Ulaş'ı bulan vatandaş alzaymır hastası adamı ailesine teslim etti. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen Ulaş'ın kayıp olduğu 2 gün boyunca köy çevresindeki ormanlık alanda kaldığı öğrenildi. - BOLU

Ailesiyle helalleştikten sonra kaybolan alzaymır hastası adam bulundu
Ailesiyle helalleştikten sonra kaybolan alzaymır hastası adam bulundu
Ailesiyle helalleştikten sonra kaybolan alzaymır hastası adam bulundu
Ailesiyle helalleştikten sonra kaybolan alzaymır hastası adam bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberi: İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 248'e yükseldi
Son dakika haberi: İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 248'e yükseldi
Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında 24 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında 24 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 243'e yükseldi
İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 243'e yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun
Magazin Sibel Can Hülya Avşar Demet Akalın Necati Şaşmaz
Spor Ozan Tufan Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ailesiyle helalleştikten sonra kaybolan alzaymır hastası adam bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 11:05:34. #1.14#

title