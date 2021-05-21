Bolu'da kaybolan alzaymır hastası aranıyor

Bolu'da kaybolan 57 yaşındaki alzaymır hastası için arama çalışması başlatıldı.

Bolu'da kaybolan 57 yaşındaki alzaymır hastası için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam merkeze bağlı Gövem köyünde yaşayan akrabasının yanına giden alzaymır hastası Murat Ulaş geri dönmedi.

Bunun üzerine bölgede yaptıkları arama çalışmasından sonuç alamayan Ulaş'ın yakınları, jandarmadan yardım istedi.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri ile Köroğlu Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü üyeleri ve İzcilik Federasyonuna bağlı arama kurtarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Ekipler, zaman zaman termal ve gece görüşlü drone ile de arama yapıyor.

Köy muhtarı Uğuz Özcan, gazetecilere, Ulaş'ı bulmak için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Ailesinden 1-2 kişi helalleştiğini söyledi ama ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Budan 3-4 yıl önce de evinden çıkıp gitmiş. 2-3 gün sonra Bolu'da bulunmuş." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder