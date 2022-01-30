Bolu'da kardan kapanan yolu açılan besiciler hayvanları için ot taşıyor

MUDURNU, BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde besiciler, yoğun kar nedeniyle kapanan köy yolunun ulaşıma açılmasıyla küçükbaş hayvanları için saman balyası taşıdı.

İlçede etkili olan yoğun kar yağışının ardından Topardıç köyü yolu ulaşıma kapandı.

Hayvanları için depoladığı ot balyalarına ulaşamayan Soydan Can, yolun İl Özel İdaresi ekiplerince açılmasının ardından alana ulaştı.

Saman balyalarını yaklaşık 100 metre kaydırarak aracına taşıyan Can, "Köy yolu kapandığı için köyden dışarıya çıkamadım ve hayvanlarım aç kaldı. Yol kısa süre içerisinde ulaşıma açıldı. Yolun açılmasıyla yaz aylarında depoladığım yere gelerek balyaları aracıma taşıdım. Bu balyaları küçükbaş hayvanlarıma götürüyorum." şeklinde konuştu.