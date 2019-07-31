Bolu'da kaçak kazı operasyonu

Bolu'nun Mengen ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan ortak çalışma kapsamında İzmir'den Mengen ilçesine gelerek kaçak kazı yapan Ö.E. (45), N.T. (44), K.O. (36) ve H.R.İ. (39) kazı yaptıkları alanda suçüstü yakalandı.

Kazı bölgesinde ve kullandıkları araç içerisinde yapılan aramada, 2 kürek, 2 kazma, 3 değişik boy ve kalınlıkta şiş, 1 hilti ucu, 1 manivela,1 uzatma kablosu, 1 jeneratör bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA