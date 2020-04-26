Bolu'da ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere 500 adet kumanya hazırlandı Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Başkanı ve yöneticiler tarafından ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere 500 adet kumanya hazırlandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Başkanı ve yöneticiler tarafından ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere 500 adet kumanya hazırlandı.

Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, milliyetçi-ülkücü hareketin temsilcileri ve neferleri olarak, tüm il ve ilçe teşkilatlarının yaklaşık bir aydır yoğun mesai harcayarak, çalışmalarını sürdürdüğünü, hem ihtiyaç sahibi hem de 65 yaş üstü ailelerin yanlarında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Yardımların aralıksız devam ettiğini ifade eden Akgül, "Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Başkanı ve yöneticileri olarak ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere hazırlanan 500 adet kumanyayı teslim aldık. Emanetler en hızlı şekilde sahiplerine ulaştırılacaktır. Bu vesile ile başta Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Başkanı Cihan Başaran olmak üzere tüm yöneticilere sahada bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA