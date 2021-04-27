İftar sonrası hastanelerde aşı yoğunluğu oluştu
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İftar sonrası hastanelerde aşı yoğunluğu oluştu

İhlas Haber Ajansı / FARUK ÇİDEM - Haberler | Güncel

İftar sonrası hastanelerde aşı yoğunluğu oluştu Aşı için iftar sonrasını tercih ettiler Bolu'da yüzlerce vatandaş iftar sonrasında hastanelerde aşı kuyrukları oluşturdu.

İftar sonrası hastanelerde aşı yoğunluğu oluştu

Aşı için iftar sonrasını tercih ettiler

BOLU - Bolu'da yüzlerce vatandaş iftar sonrasında hastanelerde aşı kuyrukları oluşturdu.

Bolu'da aşı sırası gelen yüzlerce vatandaş Diyanetin İşleri Başkanlığının açıklamasına rağmen aşı randevularını iftar saatinden sonra almayı tercih etti. Aynı saat aralıklarında aşı için randevu alan vatandaşlar iftardan hemen sonra geldikleri İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde yoğunluğa neden oldu. Yaklaşık 200 kişinin aşı için hastaneye gelmesiyle oluşan aşı kuyruklarında zaman zaman sözlü tartışmalar da yaşandı.

"Çok yoğun"

Aşı olmak için iftar saati sonrasını tercih eden Zehra Kural (53), "Oruçlu olduğumuz için iftar sonrasını tercih ettik geldiğimize de pişman olduk. İçerisi çok yoğun. Hem Çin hem de Alman aşısını aynı zamanlarda 10'ar kişiye randevu vermişler. Hemşirelerin de üzerine gitmemek gerekiyor çünkü sırayı onlar vermedi. Bekleyen bekleyecek ama burada sahuru yaparlar. Ben ilk Çin aşısı olmuştum şimdi ikinciyi oldum" dedi.

Aşı için 1 saat sıra beklediğini belirten İsmail Fidan ise, "Çok yoğun. Saat 21.00'a randevu vermişlerdi. Sıra daha şimdi geldi. 1 saat bekledim. İçerisi çok yoğun." ifadelerini kullandı.

İftar sonrası hastanelerde aşı yoğunluğu oluştu
İftar sonrası hastanelerde aşı yoğunluğu oluştu
İftar sonrası hastanelerde aşı yoğunluğu oluştu
İftar sonrası hastanelerde aşı yoğunluğu oluştu
İftar sonrası hastanelerde aşı yoğunluğu oluştu
İftar sonrası hastanelerde aşı yoğunluğu oluştu
İftar sonrası hastanelerde aşı yoğunluğu oluştu
İftar sonrası hastanelerde aşı yoğunluğu oluştu
İftar sonrası hastanelerde aşı yoğunluğu oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FARUK ÇİDEM

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