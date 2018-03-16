Bolu'da Göreve Başlayan Yunusların Gösterisi İlgiyle İzlendi

BOLU'da, Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayan 4 Yunus timinin motosikletli gösterisi ilgiyle izlendi.

İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayan 'Yunus timleri' için araç sürüş eğitim alanında sertifika töreni düzenlendi. Törenin ardından konuşan İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, "Şehrimizin huzur ve güvenliğine önemli bir katkısı olacağına inandığımız Yunus timlerimiz 4 motosiklet, 8 personel ile şehrimizin, halkın kalabalık olduğu saatlerde ve bölgelerinde görev yapacaklardır. Ben yeni kurduğumuz bu ekiplerimizin hem teşkilatımıza hem de Bolu halkına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Valisi Aydın Baruş ise "Motosikletli timlerimiz, gerek olaylara müdahale, gerekse toplumla münasebetler bakımından nasıl davranacakları konusunda eğitime tabi tutuldular. Bolu'daki vatandaşlarımız bundan sonra kendilerini daha huzur içerisinde hissedeceklerdir. Timlerimiz halkımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerde, caddelerde, sokaklarda ve özellikle öğrencilerin yoğunlukta bulunduğu bölgelerde motosikletlerle görev yapacaklardır. Ayrıca, İl Özel İdaresi tarafından temin edilen 2 arazi aracı da hava şartlarına göre kullanılabilecektir. Bu timler sayesinde bundan sonra Emniyet güçlerimiz olaylara daha etkin müdahale etme ve halkımızın itimadını sağlama yönünde daha fazla güven telkin etme yönünde önemli bir kazanıma sahip olacaklardır" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Baruş ve protokol üyeleri, timlerde görev yapacak olan Emniyet personeline sertifikalarını takdim etti. Daha sonra Yunus timleri, tören alanında motosikletlerle gösteri yaptı. Motosikletlerin üzerinde hedef küçültme, silahla müdahale, sürücü değiştirme gibi birçok durumla ilgili gösteri gerçekleştiren ekipler, çevredeki vatandaşlar ve protokol tarafından ilgiyle izlendi.

Gösterinin ardından Bolu Valisi Aydın Baruş da Yunus personeli montunu giyerek, bir polisin kullandığı motosikletle tur attı. Vali Baruş, motosiklete oturup fotoğraf da çektirdi.

- Bolu