Bolu'da Göreve Başlayan Yunus Timlerinin Gösteri İlgiyle İzlendi-Hd

Bolu'da göreve başlayan Yunus Timlerinin gösteri ilgiyle izlendi

BOLU'da, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayan 4 timden oluşan 8 kişilik Yunus Timleri'nin motosikletleriyle yaptığı gösteri ilgiyle izlendi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü tarafından yeni kurulan Asayiş Şube Müdürlüğü araç sürüş eğitim alanında "Yunus Timleri" için sertifika töreni düzenlendi. Törenin ardından konuşan İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, "Şehrimizin huzur ve güvenliğine önemli bir katkısı olacağına inandığımız Yunus Timlerimiz 4 motosiklet 8 personel ile şehrimizin, halkın kalabalık olduğu saatlerde ve bölgelerinde görev yapacaklardır. Ben yeni kurduğumuz bu ekiplerimizin hem teşkilatımıza hem de Bolu halkına hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Bolu Valisi Aydın Baruş ise, "Motosikletli timlerimiz, gerek olaylara müdahale, gerekse toplumla münasebetler bakımından nasıl davranacakları konusunda eğitime tabi tutuldular. Bolu'daki vatandaşlarımız bundan sonra kendilerini daha huzur içerisinde hissedeceklerdir. Timlerimiz halkımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerde, caddelerde, sokaklarda ve özellikle öğrencilerin yoğunlukta bulunduğu bölgelerde motosikletlerle görev yapacaklardır. Ayrıca İl Özel İdaresi tarafından temin edilen 2 arazi aracı da hava şartlarına göre kullanılabilecektir. Bu timler sayesinde bundan sonra emniyet güçlerimiz olaylara daha etkin müdahale etme ve halkımızın itimadını sağlama yönünde daha fazla güven telkin etme yönünde önemli bir kazanıma sahip olacaklardır." şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Baruş ve protokol üyeleri timlerde görev yapacak olan emniyet personellerine sertifikalarını takdim etti. Daha sonra "Yunus Timleri" tarafından törenin yapıldığı alanda motosikletlerle gösteri yapıldı. Motosikletlerin üzerinde hedef küçültme, silahla müdahale, sürücü değiştirme gibi birçok durumla ilgili mizansen gerçekleştiren ekiplerin gösterisi çevredeki vatandaşlar ve protokol tarafından ilgiyle izlendi.

Gösterinin ardından Bolu Valisi Aydın Baruş da "Yunus Timleri"nin montunu giyerek, polisin arkasına binip alanda motosikletle tur attı. Vali Baruş, motosiklete oturup fotoğraf da çektirdi.