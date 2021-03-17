Dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
17.03.2021 14:09 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:25
Bolu'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Bolu'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Mudurnu'dan Taşkesti beldesi istikametine giden Abdullah D'nin kullandığı 14 BE 501 plakalı otomobil, Munduşlar mevkisindeki köprünün demir korkuluklarını aşarak Mudurnu Deresi'ne devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin