Dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

17.03.2021 14:09 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:25

Bolu'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Mudurnu'dan Taşkesti beldesi istikametine giden Abdullah D'nin kullandığı 14 BE 501 plakalı otomobil, Munduşlar mevkisindeki köprünün demir korkuluklarını aşarak Mudurnu Deresi'ne devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

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