Bolu'da çıkan yangında samanlık, ahır ve traktör römorku yandı

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde çıkan ve samanlık, ahır ile traktör römorkunun kullanılamaz hale geldiği yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde çıkan ve samanlık, ahır ile traktör römorkunun kullanılamaz hale geldiği yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

İlçeye bağlı Deveciler köyünde İsmail Gürsoy'a ait samanlıkta elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Yangın, kısa bir süre içerisinde büyüdü ve bitişikteki ahıra sıçradı.

İhbar üzerine yangın bölgesine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına Bolu, Gerede, Yeniçağa ve Dörtdivan belediyelerinin itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, yangını evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Olayda samanlık, ahır ve traktör römorku yandı.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz