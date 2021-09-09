Orman yangını kontrol altına alındı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 3 hektar alan zarar gördü.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 3 hektar alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Sırçalı köyü yaylasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Orman Bölge Müdürlüğü yangın kulesi tarafından tespit edilen yangına Mudurnu, Göynük, Nallıhan ve Bolu'dan çok sayıda ekip ve arazöz sevk edildi.

Orman ekiplerinin yanı sıra jandarma personeli ve köylülerin de müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 3 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin