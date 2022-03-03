Bolu'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Haberler

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Bolu'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

AA, Zafer Göder - Güncel
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Bolu'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Bolu'da yaşanan bıçaklı kavgada bacağından yaralanan kişi, tedavi altına alındı.

BOLU (AA) - Bolu'da yaşanan bıçaklı kavgada bacağından yaralanan kişi, tedavi altına alındı.

Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde M.Ö. ile ismi belirlenemeyen bir kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen kişi, M.Ö'yü sol bacağından bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Yaralı vatandaş, caddedeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan M.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, M.Ö.'yü bıçakladıktan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Zafer Göder - Güncel

Cumhuriyet Caddesi, Sümer Mahallesi, Bolu, Güncel, Haberler

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