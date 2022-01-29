Bolu'da buz sarkıtlarının boyu 3 metreye ulaştı

MUDURNU, BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle çatılarda oluşan buz sarkıtlarının boyu 3 metreye yaklaştı.

Topardıç köyünde bulunan evler ve kümeslerin çatısında uzun buz sarkıtları oluştu.

Oluşan bazı buz sarkıtlarının boyu 3 metreye ulaşırken, köy sakinleri, buzların insanlara zarar vermemesi için temizlik çalışması yaptı.