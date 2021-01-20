İş adamı donmak üzereyken bulduğu yavru köpeği sahiplendi
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İş adamı donmak üzereyken bulduğu yavru köpeği sahiplendi

20.01.2021 13:29 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:54
İş adamı donmak üzereyken bulduğu yavru köpeği sahiplendi

Bolu'da donmak üzereyken bulduğu yavru köpeğe yardım eli uzatan ve sahiplenen iş adamı, köpeğe "Ayaz" ismini verdi.

Bolu'da donmak üzereyken bulduğu yavru köpeğe yardım eli uzatan ve sahiplenen iş adamı, köpeğe "Ayaz" ismini verdi.

Organize Sanayi Bölgesi'nde kereste fabrikası bulunan iş adamı Abdullah Uzun, dün sabah saatlerinde iş yerine geldiği sırada duvar dibinde donmak üzere olan yavru köpeği fark etti.

Paltosuna sardığı köpeği toplantı odasına taşıyan Uzun, veteriner hekimin tavsiyesi üzerine saç kurutma makinesiyle 7 saat ısıttı.

Kendine gelen köpeği şırınga yardımıyla besleyen iş insanı, "Ayaz" ismini verdiği köpeğe sahip çıkarak hayvanseverlerin takdirini topladı.

"İnşallah muayeneden sonra daha iyi olacak"

Abdullah Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün gece Bolu'nun eksi 32 dereceyi görerek en soğuk kış gecelerinden birini geçirdiğini söyledi.

Sabah iş yerine geldiğinde donma tehlikesi geçiren yavru köpeği bulduğunu anlatan Uzun, şöyle konuştu:

"Dışarıda kalmış ve ıslanmıştı. Yanına yaklaştığımızda sokak köpeği olmasına rağmen tepki bile veremedi. Odaya alıp saç kurutma makinesiyle 6-7 saat ısıttık. Hayvanda hiçbir hareket yoktu, sonra yavaş yavaş kendine geldi. Sesi düzeldi, bugün itibarıyla daha iyi. Suyunu, sütünü şırıngayla verdik. Veteriner arkadaş da bugün serum ve takviye ilaçlarla gelecek. Adını 'Ayaz' koyduk. İnşallah muayeneden sonra daha iyi olacak."

Uzun, yavru köpeği sahiplendiğini ve tüm bakımlarını yapacağını dile getirerek, kış günlerinde zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren tüm hayvanlara yardım eli uzatılmasını istedi.

İş adamı donmak üzereyken bulduğu yavru köpeği sahiplendi
İş adamı donmak üzereyken bulduğu yavru köpeği sahiplendi
İş adamı donmak üzereyken bulduğu yavru köpeği sahiplendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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