Bolu'da, bebeğiyle birlikte 5'inci kattan beton zemine düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya...
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Bolu'da, bebeğiyle birlikte 5'inci kattan beton zemine düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya...

Bolu'da, misafirlik için gittikleri evde, 5'inci katın balkonundan düşerek hayatlarını kaybeden anne ve 10 aylık bebeğiyle ilgili yapılan incelemede, 2 çocuk annesi Songül Can'ın önce bebeğini ardından kendisini aşağı bıraktığı ortaya çıktı.

Bolu'da, bebeğiyle birlikte 5'inci kattan beton zemine düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya...
20.07.2020 13:52 | Son Güncelleme: 20.07.2020 14:02

Bolu'da, misafirlik için gittikleri evde, 5'inci katın balkonundan düşerek hayatlarını kaybeden anne ve 10 aylık bebeğiyle ilgili yapılan incelemede, 2 çocuk annesi Songül Can'ın önce bebeğini ardından kendisini aşağı bıraktığı ortaya çıktı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Borazanlar Mahallesi 434'ncü Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Songül Can ve 10 aylık bebeği Yaprak bir yakınlarının evinde misafirlikte olduğu sırada, Songül Can yan odada uyuyan çocuğunun yanına gitti. Bir süre sonra evin bulunduğu sokağa çok sayıda ambulansın geldiğini duyan ev sahibi ve Songül Can'ın eşi Mehmet Can, hızla anne ve bebeğinin bulunduğu odaya gitti. Açık olan balkon camından aşağı bakan Mehmet Can ve yakınları anne Songül ve bebeği Yaprak'ın beton zeminde kanlar içerisinde yattığını gördü.

Beton zeminin üzerine düşerek kanlar içerisinde kalan anne ve bebeğini gören sokak üzerindeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Apartmanın 5'inci katından düşerek ağır yaralanan anne ve bebeği olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 çocuk annesi Songül Can ve ve bebeği kurtarılamadı.

Kahreden detay incelemede ortaya çıktı

Olayın intihar olabileceği üzerine geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri görgü tanıkları ve çevredeki kameraları incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, 5'inci kattan beton zemine düşenin önce 10 aylık bebek olduğu ve anne Songül Can'ın bebeğinden 10 saniye sonra yere düştüğü görüldü.

Bebek 4 ay önce yine düşmüş

Hayatını kaybeden bebeğin, annesi tarafından 4 ay önce Mudurnu'da kaldığı evin 2'inci katındaki pencereye oturtulduğu sırada yere düştüğü ve uzun süre yoğun bakımda kaldığı hastaneden dün taburcu olduğu öğrenildi.

Anne şizofreni tedavisi gördü

Anne Songül Can'ın 6 yaşındaki ilk çocuğu M.C.'yi dünyaya getirdikten sonra psikolojik sorunlar yaşadığı ve her iki doğumun ardından da uzun süre Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şizofreni tedavisi gördüğü öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İHA

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