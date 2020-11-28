Bolu'da balık yüklü tır devrildi: 1 yaralı
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Bolu'da balık yüklü tır devrildi: 1 yaralı

28.11.2020 10:51 | Son Güncelleme: 28.11.2020 10:55
Bolu'da balık yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Bolu'nun Gerede ilçesinde devrilen balık yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde devrilen balık yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bolu-Samsun yolundan Gerede istikametine seyreden Recep Ş. idaresindeki 61 K 8953 plakalı balık yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü yaralandı.

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Yaralı sürücü, olay yerine gelen Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Recep Ş, ilk müdahalenin ardından Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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