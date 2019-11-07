07.11.2019 17:37 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:40

Bolu'da ayakları kopmuş halde bulunan kedilerle ilgili Valilik açıklama yaptı

BOLU'da, son günlerde ayakları koparak telef olmuş halde bulunan 5 kediyle ilgili Bolu Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, kedilerin köpek saldırısı sonucu öldüğü ve yapılan incelemede kopan bacaklarda herhangi bir kesici alet kullanılmadığının tespit edildiği belirtildi.

Bolu'da son 10 günde 5 kedinin ayaklarının kopmuş halde bulunması tepkilere yol açmıştı. Bolu Valiliği, kentin gündemine oturan olayla ilgili açıklama yaptı. 2 kedinin ölümünün köpekler tarafından gerçekleştirildiği yönünde güvenlik kamerası tespitinin bulunduğu ifadelerinin yer aldığı açıklamada, İlimiz merkezinde farklı adreslerde ayakları kopmuş ölü olarak toplam 5 adet sokak kedisi vatandaşlarımız tarafından bulunmuştur. Konu ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizin yapmış olduğu araştırmalarda; 27.10.2019 tarihinde Alpağut Mahallesi İsmail Özer Cd. No30 sayılı adresin bahçesinde ölü bulunan kedinin, bahse konu adreste bina sakinleri tarafından apartmanın dış merdiven altında beslendiği öğrenilmiş, yapılan güvenlik kamerası incelemesinde 27.10.2019 tarihinde saat 03.46 da bahse konu kedinin merdiven altına girdiği, saat 04.55 da 4 tane sokak köpeği olduğu değerlendirilen köpeğin gelerek kedinin bulunduğu merdiven altına hamle yaptıkları, kovalamaca yaşandığı ve kedinin ölü bulunduğu yerde köpeklerin kediye saldırdıkları tespit edilmiştir. Görüntülerde başkaca bir canlıya rastlanmamıştır. Ölü bulunan diğer kedilerle ile ilgili araştırmalar devam etmektedir. denildi.

Açıklamada ayrıca diğer kedi ölümleriyle ilgili de yapılan ilk incelemelerde ölü bulunan kedilerin ayaklarında kesici alet izi olmadığı ifade edilerek şöyle denildi

Valilik 28.10.2019 günü Bolu Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğünce; ölü bulunan 3 kedinin veteriner hekimler tarafından yapılan inceleme sonucu; herhangi bir kesici alet izi olmadığı, kopma bölgesinde muntazam olmayan bir doku bütünlüğünün bozulmasının olduğu, ayaklarda düzensiz yırtıklar ve zedelenme olduğu, karın bölgesinde diş izleri olduğu tespit edilerek rapor düzenlenmiştir. 03.11.2019 ve 05.11.2019 tarihlerinde bulunan ölen 2 kedi ile ilgili 05.11.2019 tarihinde Bolu Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğünde veteriner hekimler tarafından ön inceleme yapılmış, yapılan incelemede herhangi bir kesici delici alet izi olmadığı, karın bölgelerinde diş izlerinin olduğu ve karın bölgelerinde başka hayvanlara ait salyaların olduğu veteriner hekimler tarafından değerlendirilmiş, 2 ölen kedi detaylı inceleme için Ankara iline gönderilmiştir. Valiliğimizce İlimiz merkezinde sokak köpekleriyle ilgili olarak gerekli önlemlerin alınması yönünde Bolu Belediye Başkanlığına talimat verilmiş olup, meydana gelen olayların tamamıyla ilgili kapsamlı tahkikat devam etmektedir.

Kaynak: DHA