Bolu'da, arabasını ve deposunu satan yaşlı adam 45 bin lira bağış yaptı Bolu'da, yalnız yaşayan 85 yaşındaki Durmuş Türkan, yıllar boyunca çalışarak biriktirdiği parasıyla aldığı arabasını ve deposunu satarak Milli Dayanışma Kampanyası'na 45 bin lira bağışladı.

Bolu'da, yalnız yaşayan 85 yaşındaki Durmuş Türkan, yıllar boyunca çalışarak biriktirdiği parasıyla aldığı arabasını ve deposunu satarak Milli Dayanışma Kampanyası'na 45 bin lira bağışladı.

Bolu merkeze bağlı Çobankaya köyünde yalnız yaşayan ve hayatta kimsesi olmayan işçi emeklisi Durmuş Türkan, hayatı boyunca kazandığı parasıyla aldığı arabası ve deposunu 45 bin liraya satarak Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamaya karar verdi. Satış işlemlerini tamamladıktan sonra parasını eline alan Türkan, köy muhtarı aracılığıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bolu İl Müdürü Bekir Koçyiğit'le iletişime geçti.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bolu İl Müdürü Bekir Koçyiğit, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Şerife Koçyiğit ve Vefa Sosyal Destek Grubu görevlisi, Türkan'ın köyde yaşadığı evine giderek bağışlamak istediği 45 bin lirayı tutanakla teslim aldı. Durmuş Türkan'dan alınan para Milli Dayanışma Kampanyası'na yatırıldıktan sonra makbuz görevliler tarafından yaşlı adama teslim edildi.

"Parası olanlar da yardım etsin"

Birlik ve beraberliğin olması gerektiğini ifade eden Türkan, "Benim bu dünyada çocuğum, kardeşim, eşim yok. Allah'tan başka kimsem yok. Biraz para biriktirdim. Bunu da devletimize bağışladım. Cumhurbaşkanımızın "Biz Bize Yeteriz" kampanyasına katılmak istedim. Biriktirdiğim 45 bin lira ile kampanyaya katıldım. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Sağlık görevlileri bizim için çalışıyorlar. Onun için çok teşekkür ederim. Parası olanlar öbür dünyaya biriktirmesinler. Bu dünyaya da versinler. Benim bu kadar gücüm yetti. Daha fazla olsaydı fazla verirdim. Parası olanlar da imkanları olduğu kadar memleketimize yardım etsinler. Biz bize kendimizi idare etmemiz lazım. Birlik beraberliğimizin olması lazım" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA