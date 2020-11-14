Bolu'da 2 otomobil 4 metrelik köprüden aşağı uçtu: 3 yaralı
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Bolu'da 2 otomobil 4 metrelik köprüden aşağı uçtu: 3 yaralı

14.11.2020 02:33 | Son Güncelleme: 14.11.2020 07:33

Bolu'da, D-100 Karayolu'nda seyir halindeyken 2 otomobilin kontrolden çıkarak 4 metrelik köprüden aşağı düşmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'da D-100 Karayolu Kuruçay mevkiinde meydana gelen kazada, alınan ilk bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Metehan Özçelik idaresindeki otomobil ve Hüseyin Sarıkaya yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak Kuruçay köprüsünün korkuluklarına çarptıktan sonra 4 metre yükseklikten aşağı uçtu.

Kazada, hurdaya dönen araçların sürücüleri ve Metehan Özçelik'in yönetimindeki otomobilde yolcu olarak bulunan İsmail Öztürk yaralandı. Olay gören vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi.

ARAÇTA SIKIŞANLARI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Metehan Özçelik ve İsmail Öztürk itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.

ARAÇTAN FIRLAYAN SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Kazada, araçtan fırlayan ve ağır yaralanan Hüseyin Sarıkaya olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'da 2 otomobil 4 metrelik köprüden aşağı uçtu: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FARUK ÇİDEM

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