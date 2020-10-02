Bolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Özen tutuklandı
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Bolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Özen tutuklandı

02.10.2020 11:23 | Son Güncelleme: 02.10.2020 11:27
Bolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Özen tutuklandı

BOLU Belediyesi'nde 6 yıldır imar ve şehircilik müdürü olarak görev yapan Mehmet Özen, bilgisayarında tespit edilen yasaklı cinsel içerikler nedeniyle çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

BOLU Belediyesi'nde 6 yıldır imar ve şehircilik müdürü olarak görev yapan Mehmet Özen, bilgisayarında tespit edilen yasaklı cinsel içerikler nedeniyle çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Bolu Belediyesi'nde 6 yıldır imar ve şehircilik müdürü olarak görev yapan Mehmet Özen'i takibe aldı. Özen'in bilgisayarında inceleme yapan ekipler, çok sayıda cinsel içerikli video indirdiğini tespit etti. Yasak içerikleri bilgisayarında bulundurduğu tespit edilen Özen, gözaltına alındı, bilgisayarına ise el koyuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Özen, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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