BOLU Abant yolunda kaza 6 yaralı
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BOLU Abant yolunda kaza 6 yaralı

Abant yolunda kaza 6 yaralıBOLU'da, Abant Tabiat Parkı'nda sollama yapan bir otomobil ile soldaki bir restorana dönüş yapan başka bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

22.07.2020 15:41 | Son Güncelleme: 22.07.2020 15:58

Abant yolunda kaza 6 yaralı

BOLU'da, Abant Tabiat Parkı'nda sollama yapan bir otomobil ile soldaki bir restorana dönüş yapan başka bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Abant Tabiat Parkı yolunun Dereceören mevkiinde meydana geldi. Abant Tabiat Parkı'na seyir halinde olan Ercan Tımışkı idaresindeki 07 AFY 828 plakalı otomobil, sollamaya çıktığı sırada, önündeki Mücahit Yılmaz idaresindeki 34 DAC 518 plakalı otomobil de yolun sol kısmında bulunan bir restorana girmek için manevra yaptı. Birbiriyle çarpışan araçlar daha sonra restoranın önünde park halinde bulunan 34 VL 5650 plakalı otomobile de çarptı. Kazada, her 2 aracın sürücüsüyle birlikte Mücahit Yılmaz'ın kullandığı otomobilde bulunan Ebru Yılmaz, Mücella Yılmaz ve bebek Hamza Ali Yılmaz ile birlikte diğer araçtaki Aysun Deniz yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Abant Tabiat Parkı yolu yaklaşık yarım saat ulaşıma kapalı kaldı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım tekrar normale döndü.

BOLU Abant yolunda kaza 6 yaralı

Kaynak: DHA

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