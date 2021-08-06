Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı'nın acı günü

Samsun'un Terme ilçesinde bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı'nın babası Gültekin Alişarlı (88) toprağa verildi.

Samsun'un Terme ilçesinde bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı'nın babası Gültekin Alişarlı (88) toprağa verildi.

Samsun Ordu kara yolu Miliç mevkisinde dün yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Gültekin Alişarlı için Terme ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Alişarlı, Pazar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, yakınları, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek