- Bolivya ordusu ülkeye dönmek isteyen vatandaşları ile çatıştı - Bolivya ordusu ülkeye dönmek isteyen vatandaşları ile çatıştı Bolivya ordusu, Şili sınırından ülkeye geri dönmek isteyen yaklaşık 500 vatandaşını güç kullanarak durdurdu.

- Bolivya ordusu ülkeye dönmek isteyen vatandaşları ile çatıştı

LA PAZ - Bolivya ordusu, Şili sınırından ülkeye geri dönmek isteyen yaklaşık 500 vatandaşını güç kullanarak durdurdu. Çıkan çatışmada bir sivil, bir de asker yaralandı.

Bolivya hükümeti geçen hafta sonu aynı bölgeden 480 vatandaşın ülkeye girmesine izin verdikten sonra sınırın korona virüs ile mücadele kapsamında kapatma kararı almıştı. Sınırın kapatılmasının ardından Şili tarafında toplanan 500'den fazla Bolivyalı sınırı geçmelerini engelleyen askerlerle karşı karşıya geldi. Yerel medya tarafından verilen bilgilere göre, Bolivya Ordusuyla Şili'den ülkelerine geri dönmeye çalışan Bolivya vatandaşları arasında çatışma çıktı. Şili tarafından askerlere taşlar atıldı. Askerler göz yaşartıcı gazla cevap verdi. Bir sivilin ise, bir askerin elinden silahını almasıyla olaylar kontrolden çıktı.

Bolivya sınırında bulunan Şili kasabası Colchane'ın Belediye Başkanı Javier Garca, "Bugün üzücü bir gün yaşadık. Cerrito Prieto sınır bölgesinde mahsur kalan 500'den fazla Bolivya vatandaşı ülkelerine geçmeye çalıştı. Ancak Bolivya askeri gücüyle karşı karşıya kaldılar. Bunun sonucunda yaralanmalar oldu" dedi. Garca, toplanan Bolivya vatandaşları arasında çocukların, hamilelerin olduğuna dikkat çekti. Olaylarda bir sivil ile bir askerin yaralandığı bildirildi.

Bolivya Göç Direktörü Marcel Rivas ise sınırda çıkan çatışmaları Şili'de yaşayan MAS'ın (Sosyalizme Doğru Hareket) militanlarına ve sempatizanlarına bağladı.

Olayların yaşandığı Şili kasabası Colchane, Bolivya'nın Pisiga kasabasıyla sınır bölgesinde bulunuyor.

Şili'de bugüne dek 5 bin 116 korona virüs vakası tespit edilirken 43 kişi hayatını kaybetti. Korona virüs salgınında 15 kişinin hayatını kaybettiği Bolivya'da ise 210 korona virüs vakası kaydedildi.

Kaynak: İHA