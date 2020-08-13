Bolivya'da son 24 saatte 1743 yeni koronavirüs vakası Bolivya'da son 24 saatte 1743 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bolivya'da son 24 saatte 1743 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 95 bin 71'e ulaştı.

Bolivya'da son 24 saatte 1743 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 95 bin 71'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 3 bin 827, iyileşenlerin sayısı ise 32 bin 830 olarak rapor edildi.

Kaynak: DHA