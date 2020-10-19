Bolivya'da seçimleri Eve Morales'in MAS adayı kazandı

Bolivya'da yapılan başkanlık seçimlerinde MAS partisi adayı Luis Arce rakiplerine büyük fark atarak kazandı.

Bolivya'da yapılan başkanlık seçimlerinde MAS partisi adayı Luis Arce rakiplerine büyük fark atarak kazandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre darbe ile devrilen Devlet Başkan Evo Morales'in partisi Movimiento Al Socialismo'nun (MAS) adayı Luis Arce, Bolivya'da ilk turda geçerli oyların yüzde 52,4'ünü alarak seçimi kazandı. Arce yüzde 31.5'le en çok oy alan rakibi neoliberal Carlos Mesa'ya yüzde 20'den fazla fark attı. Darbenin finansörü olarak anılan işadamı Luis Fernando Camacho ise ancak yüzde 14,1 oy alabildi. Gazetecilere verdiği demeçte Arce, "Demokrasiyi geri kazandık. Ümit kazandık. Tüm Bolivyalıları yöneteceğiz ve ulusal birlik hükümeti kuracağız" sözünü verdi.

MAS liderleri, sendikalar, köylü ve yerli örgütlerinin liderlerinden destek alan Arce, Bolivya halkına ve uluslararası topluma teşekkür etti.

Bolivya'nın geçiş dönemindeki Devlet Başkanı Jeanine ez de, MAS adayı Luis Arce'yi genel seçimlerdeki zaferi için tebrik etti. "Hala resmi bir sonuç yok. Ancak elimizdeki verilerden yola çıkarak Bay Arce'nin seçimi kazandıklarını söyleyebiliriz. Kazananları tebrik ediyoruz. Bolivya ve demokrasi kazandı" şeklinde bir paylaşım yaptı. - LA PAZ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı