Bolivya'da Morales'in 4. seçimi kazandığı açıklandı: Halk sandıkları yaktı
Bolivya'da Yüksek Seçim Kurulu pazartesi gecesi geç saatlerde dördüncü dönem için yarışan Başkan Evo Morales'in çekişmeli geçen seçimleri kazanmaya yetecek kadar oy aldığını gösteren yeni verileri açıkladı.
22.10.2019 12:51
Bolivya'da Yüksek Seçim Kurulu pazartesi gecesi geç saatlerde dördüncü dönem için yarışan Başkan Evo Morales'in çekişmeli geçen seçimleri kazanmaya yetecek kadar oy aldığını gösteren yeni verileri açıkladı.
Kaynak: Euronews.com