Bolivya'da Morales'in 4. seçimi kazandığı açıklandı: Halk sandıkları yaktı

22.10.2019 12:51

Bolivya'da Yüksek Seçim Kurulu pazartesi gecesi geç saatlerde dördüncü dönem için yarışan Başkan Evo Morales'in çekişmeli geçen seçimleri kazanmaya yetecek kadar oy aldığını gösteren yeni verileri açıkladı.