Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan yeni bir virüs keşfedildi
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Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan yeni bir virüs keşfedildi

17.11.2020 11:17 | Son Güncelleme: 17.11.2020 11:31
Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan yeni bir virüs keşfedildi

Bolivya'da geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden üç kişinin, nadir görülen bir virüs yüzünden öldüğü tespit edildi. Bilim insanları, 'Chapre' ismini verdikleri virüsün insandan insana bulaştığını ve fareler yoluyla da yayılmış olabileceğini söyledi. Herhangi bir ilaç tedavisi olmadığı için virüs kapan hastalara yalnızca serum veriliyor.

Latin Amerika ülkesi Bolivya'da, insandan insana bulaşan nadir bir virüsün yeniden ortaya çıktığı tespit edildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin Bolivya'da yaptığı araştırmada, Ebola gibi kanamalı ateşe yol açan virüsün 2019'da en az üç kişinin ölümüne yol açtığı saptandı.

EN SON 2004'TE GÖRÜLMÜŞTÜ

İki hasta virüsü geçtiğimiz yıl Bolivya'nın başkenti La Paz'da üç sağlık çalışanına bulaştırdı. Hastalardan biri ve iki sağlık çalışanı öldü. Söz konusu virüs 2004 yılında, ülkenin Chapare bölgesinde küçük çaplı bir salgına yol açmıştı. Bu, söz konusu virüsün yol açtığı tespit edilen ve kayıtlara geçen tek salgındı.

"VÜCUT SIVILARI TAŞIYOR"

Ancak virüsün geçtiğimiz yıl yeniden ortaya çıktığı tespit edildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden Maria Morales-Betoulle, bu kişilerde bulunan virüsü izole edip incelediklerini belirterek, "Daha yaygın bir hastalık bulacağımızı sanıyorduk ama dizilim verileri Chapare virüsüne işaret ediyordu. Gerçekten çok şaşırdık" dedi.

Araştırmacılardan Caitlin Cossaboom da, Bolivya'daki üç sağlık görevlisinin virüsü enfekte olan hastalardan kaptığını teyit ettiklerini belirterek insandan insana bulaş uyarısı yaptı. Cossaboom, "Vücut sıvılarının potansiyel olarak virüsü taşıdığına inanıyoruz" diye konuştu.

FARELER GETİRMİŞ OLABİLİR

The Guardian gazetesine bilgi veren Cossaboom, virüsün Dang humması ile benzerliği nedeniyle halk arasında birkaç yıldır tespit edilemeden dolaşmış olabileceğini söyledi. Bu virüsün fareler tarafından taşındığına ve insanlara da farelerden geçtiğine inanılıyor.

SADECE SERUMLA TEDAVİ EDİLİYOR

Virüs ateş, karın ağrısı, kusma, diş etlerinde kanama, ciltte kaşıntı ve gözlerde ağrıya yol açıyor. Belirli bir ilacı bulunmadığı için hastalara sadece serum veriliyor.

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