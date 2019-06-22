Boğulma tehlikesi yaşayan genç son anda kurtarıldı, arkadaşı başından bir an olsun ayrılmadı

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin halk plajı bölümünde bölümünde boğulma tehlikesi geçiren genç cankurtaranlar tarafından kurtarıldı

Genç, güneşten havlu ile korunurken, serumu arkadaşları tarafından tutuldu

ANTALYA - Antalya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren genç cankurtaranlar tarafından kurtarıldı. İlk müdahalesi sahilde yapılan genç, güneşten havlu ile korunurken, serumu arkadaşı tarafından tutuldu.

Edinilen bilgiye göre olay saat 14.30 sırasında Konyaaltı Beach Park'ın halk plajı bölümünde meydana geldi. Lise birinci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Fırat Yalçın, serinlemek için arkadaşlarıyla denize geldi. Yalçın, dalgalı denizde arkadaşlarıyla yüzmeye başladı. Sahildeki iskeleye çıkan Fırat Yalçın, suya atladıktan sonra çıkamadı. 'Yardım edin' sesi üzerine kuleden harekete geçen cankurtaranlardan Serhat Han hemen denize atladı. Han, kıyıdan yaklaşık 10 metre uzaklıktaki gence ulaşıp kıyıya çıkarmayı başardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarla bölgeye hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen motorize sağlık ekipleri Fırat Yalçın'a müdahale etti. Serum verilip, suni teneffüs yapılan genç için ambulans çağrıldı. Fırat Yalçın'ın, güneşli ve sıcak havadan etkilenmemesi için üzeri arkadaşları ve cankurtaranlar tarafından havlu ile korundu. Yalçın yerde hareketsiz şekilde yatarken serumu ise arkadaşları tarafından tutuldu. Sedyeye alınan genç, sahilden alınarak ambulansa götürüldü. Sağlık durumu iyi olan genç ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Zamanında müdahale ettik"

Cankurtaran Serhat Han"Cankurtaran arkadaşımızın yardım sesi üzerine koştuğunu gördüm. Bende yakından koştum. Boğulan kişi 10-12 metre derinlikteydi. Denizde dalgalı ve akıntılıydı. Biraz zorlandık ama genci kıyıya çıkarmayı başardık. Zamanında müdahale ettik."dedi.

Kaynak: İHA