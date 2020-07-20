Boğulma tehlikesi geçiren genç yaşam savaşı veriyor Adıyaman'ın Gerger ilçesinde serinlemek için Atatürk Barajı Göleti üzerinde bulunan yüzen havuza girerek boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede yaşam savaşı veriyor.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde serinlemek için Atatürk Barajı Göleti üzerinde bulunan yüzen havuza girerek boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede yaşam savaşı veriyor.

Edinilen bilgilere göre, Elazığ depreminde hasar gören ve yıkımına karar verilen Gerger Ulu Camii minaresinin yerine yeni minare yapımı için Gaziantep'ten Adıyaman'ın Gerger ilçesine gelen Mehmet Kaya (25) serinlemek için girdiği Şahin Tepesi bölgesinde ki Atatürk Baraj Göleti üzerine kurulu yüzen havuza girdi. Burada serinlemeye çalışan Kaya, boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar tarafından havuz içerisinde çıkarılan Mehmet Kaya, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gerger Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Mehmet Kaya daha sonra, Kahta Devlet Hastanesine ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Minare yapımı için Gerger ilçesine gelen Mehmet Kaya'nın hastanede yaşam savaşı verdiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA