Boğulan 9 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Boğulan 9 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde boğulan 9 yaşındaki bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Boğulan 9 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde boğulan 9 yaşındaki bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Yolaltı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, önceki gün akşam saatlerine kadar eve gelmeyen 9 yaşındaki ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Kerim Yoldaş ailesi haber alamayınca güvenlik güçlerine haber verdi. Geniş çapta mahallelilerin katılımıyla gerçekleşen aramada dün öğlen saatlerinde mahallede bulunan su kanalı çevresinde oyun oynayan çocuklar, kanalda bir cesedin olduğunu fark etti. Çevredekilerin kanala atlayarak cesedi kanal kenarına çıkartıp güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri inceleme sonrası cesedi, ambulansla otopsisi yapılmak üzere morga kaldırdı. Çocuğun, çevresi tel örgüyle kapalı olan kanala ne şekilde girdiği henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Başal