Bogota'da böceklere dayalı protein geliştirildi

Kolombiya Tarım Üniversitesi Laboratuvarı

Laboratuvardaki çalışmalardan detaylar

Kolombiya Tarım Üniversitesi Zootekni Programı Profesörü Yen Parra ile röportaj

Araştırma görevlisi Gonzalo Jimenez ile röportaj

Böceklerden detaylar

Böcek unuyla beslenen balık ve inekler

Tarım Üniversitesi'nde zooteknik öğrencisi Catherine Roche ile röportaj

Solucanlardan detaylar

Böcek proteini üretmek için yapılan işlemler

Üretilen proteinle hamburger hazırlanması

Böcek proteini ile hazırlanan hamburgerin tadılması Kolombiya'nın başkenti Bogota'da zooteknisyen ve gıda mühendisleri Agraria Üniversitesi'ndeki çalışmaları sonucunda düşük maliyetli protein için iyi bir seçenek olan böceklere dayalı protein geliştirdi.