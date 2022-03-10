Bogota'da böceklere dayalı protein geliştirildi
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Kolombiya Tarım Üniversitesi Laboratuvarı Laboratuvardaki çalışmalardan detaylar Kolombiya Tarım Üniversitesi Zootekni Programı Profesörü Yen Parra ile röportaj Araştırma görevlisi Gonzalo Jimenez ile röportaj Böceklerden detaylar Böcek unuyla beslenen balık ve inekler Tarım...
Kolombiya Tarım Üniversitesi Laboratuvarı
Laboratuvardaki çalışmalardan detaylar
Kolombiya Tarım Üniversitesi Zootekni Programı Profesörü Yen Parra ile röportaj
Araştırma görevlisi Gonzalo Jimenez ile röportaj
Böceklerden detaylar
Böcek unuyla beslenen balık ve inekler
Tarım Üniversitesi'nde zooteknik öğrencisi Catherine Roche ile röportaj
Solucanlardan detaylar
Böcek proteini üretmek için yapılan işlemler
Üretilen proteinle hamburger hazırlanması
Böcek proteini ile hazırlanan hamburgerin tadılması Kolombiya'nın başkenti Bogota'da zooteknisyen ve gıda mühendisleri Agraria Üniversitesi'ndeki çalışmaları sonucunda düşük maliyetli protein için iyi bir seçenek olan böceklere dayalı protein geliştirdi.