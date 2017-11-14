Boğazlıyan'a 400 Kişi Kapasiteli Cezaevi

YOZGAT'ın Boğazlıyan ilçesinde, 400 kişi kapasiteli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun inşaatı tamamlandı.



Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, inşaatı tamamlanan ceza infaz kurumunda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Vali Yurtnaç, 400 kişi kapasiteli Boğazlıyan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun yakın zamanda faaliyete geçeceğini söyledi. Yurtnaç, "Burada çalışacak olan personel ile ziyarete gelen mahkum yakınları, Boğazlıyan ilçemize ekonomik katkı sağlayacaktır. Nasıl ki hastanelere, okullara, yollara, köprülere ihtiyaç varsa ceza infaz kurumlarına da ihtiyaç var. Cezaevine düşmüş insanların, insan onuruna yaraşır bir şekilde burada hayatını idame ettirmesi gerekiyor. Bunu yaparken, açık cezaevi olacak. Bunlardan ekonomiye kazandıracağımız, burada çalıştıracağımız insanlar olacak. İnsanları boş bırakmak yerine açık cezaevi yoluyla hem bir meslek edindirmek hem de ekonomik bir hasıla sağlamak doğru olanı diye düşünüyorum" diye konuştu.



- Yozgat