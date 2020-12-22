Boğazına bıçak dayadığı Rus turiste cinsel tacizde bulunup gasp etti
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Boğazına bıçak dayadığı Rus turiste cinsel tacizde bulunup gasp etti

22.12.2020 17:14 | Son Güncelleme: 22.12.2020 17:23

Boğazına bıçak dayadığı Rus turiste cinsel tacizde bulunup gasp etti Rus turiste cinsel tacizde bulunup gasp eden şüpheli tutuklandı Antalya'nın Alanya ilçesinde Rus kadın turiste cinsel tacizde bulunduktan sonra cep telefonunu ve çantasını gasp ettiği iddiasıyla jandarma tarafından...

Boğazına bıçak dayadığı Rus turiste cinsel tacizde bulunup gasp etti

Rus turiste cinsel tacizde bulunup gasp eden şüpheli tutuklandı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde Rus kadın turiste cinsel tacizde bulunduktan sonra cep telefonunu ve çantasını gasp ettiği iddiasıyla jandarma tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı.

Olay, geçen cuma günü saat 17.30 sıralarında Alanya'nın Seki Mahallesi'nde meydana geldi. Yaya olarak ilerleyen Rusya Uyruklu Anna R.'nin iddiaya göre yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir şüpheli, boğazına bıçak dayayıp, kesmekle tehdit etti. Daha sonra şüpheli, kadına cinsel tacizde bulunup, cep telefona ve çantasını gasp ederek olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Demirtaş Karakolu ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip yaparak şüphelinin H. Ö.olduğunu belirledi. Tespit üzerine harekete geçen jandarma, şüpheliyi Demirtaş Mahallesi'nde plakası belirtilmeyen bir otomobille seyir halindeyken durdurarak yakaladı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H. Ö. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Boğazına bıçak dayadığı Rus turiste cinsel tacizde bulunup gasp etti
Boğazına bıçak dayadığı Rus turiste cinsel tacizde bulunup gasp etti
Boğazına bıçak dayadığı Rus turiste cinsel tacizde bulunup gasp etti
Boğazına bıçak dayadığı Rus turiste cinsel tacizde bulunup gasp etti
Boğazına bıçak dayadığı Rus turiste cinsel tacizde bulunup gasp etti
Boğazına bıçak dayadığı Rus turiste cinsel tacizde bulunup gasp etti
Boğazına bıçak dayadığı Rus turiste cinsel tacizde bulunup gasp etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL ANAK

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