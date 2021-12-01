Boğaziçililere İstanbul gezisi - Haberler
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Boğaziçililere İstanbul gezisi

Habermetre - Haberler | Toplum
Boğaziçililere İstanbul gezisi

İstanbul dışından gelen ve Boğaziçi Üniversitesi Kilyos Kampüsü'nde öğrenimlerini sürdüren Boğaziçililer, Eyüp Sultan Cami, İstanbul Arkeoloji Müzesi ve Sultanahmet Meydanı'nı gezdi.

İSTANBUL (Habermetre) - İstanbul dışından gelen ve Boğaziçi Üniversitesi Kilyos Kampüsü'nde öğrenimlerini sürdüren Boğaziçililer, Eyüp Sultan Cami, İstanbul Arkeoloji Müzesi ve Sultanahmet Meydanı'nı gezdi. İstanbul dışından gelen 57 öğrencinin katıldığı gezide, İBB desteği ile profesyonel rehberlik hizmeti de sağladı. İstanbul'un tarihi ve kültürel mekanlarını gezen Boğaziçililer şehri tanırken, birbirleriyle kaynaşma fırsatı da buldular. Geziden mutlu ayrılan Boğaziçililer, bu gezilerin tekrarlanmasını istediklerini belirtti.

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