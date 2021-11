Boğaziçili bilim insanı Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu aslî üyesi oldu

Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu'nun yeni asli üyesi Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Nadir Özbek oldu. Prof. Dr. Özbek, Osmanlı İmparatorluğu'nda 19 ve 20'nci yüzyılın başında yaşanan sosyal, ekonomik ve siyasal gelişmelerle ilgili araştırma çalışmaları ve kitaplarıyla tanınıyor.

Prof. Dr. Nadir Özbek kimdir?

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde 1991'de tamamlayan Prof. Dr. Özbek, tarih alanında yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptı. ABD'de New York Eyalet Üniversitesi'nde (Binghamton) tarih alanında doktora çalışmalarına devam eden Özbek 2001'de yardımcı doçent, 2005'te doçent ve 2011'de profesör unvanlarını aldı. Osmanlı İmparatorluğu'nda Sosyal Devlet, Siyaset, İktidar ve Meşruiyet, 1876-1914, Cumhuriyet Türkiyesi'nde Sosyal Güvenlik ve Sosyal Politikalar ve İmparatorluğun Bedeli: Osmanlı'da Vergi, Siyaset ve Toplumsal Adalet (1839-1908) başlıklı kitaplar yayımlamış olan Prof. Dr. Özbek, Osmanlı İmparatorluğu'nda 19'uncu yüzyıl ve 20'nci yüzyılın başlarında yaşanan sosyal, ekonomik ve siyasal gelişmelerle ilgili çalışmalarıyla tanınıyor.

Prof. Dr. Özbek, ulusal dergilerin yanı sıra International Journal of Middle East Studies, Comparative Studies in Society and History, Journal of Interdisciplinary History gibi saygın uluslararası bilimsel dergilerde çok sayıda makale yayımladı. Boğaziçi Üniversitesi'nden 2005 Yılı Öğretimde Üstün Başarı Ödülü ve 2014 Yılı Araştırmada Üstün Başarı Ödülü'nü aldı. 2019-2020 akademik yılında Fulbright Akademik Araştırma Bursu ve 2020'de TÜBİTAK Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu ile New York Üniversitesi'nde akademik çalışmalar yaptı.

*/

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet