Boğaziçi Üniversitesindeki eylemler devam ediyor
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Boğaziçi Üniversitesindeki eylemler devam ediyor

05.02.2021 17:55 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:58
Boğaziçi Üniversitesindeki eylemler devam ediyor

Boğaziçi Üniversitesinde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasının ardından başlayan protestolar bugün de devam etti.

Boğaziçi Üniversitesinde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasının ardından başlayan protestolar bugün de devam etti.

Üniversite yerleşkesinde saat 12.00'de başlayan protestolarda bir grup akademisyen ve öğrenci, rektörlük binasına arkalarını döndü. Basın açıklaması yapan ve slogan atarak yürüyen akademisyenler, rektörlük binası kapasına "Melih Bulu istifa" yazılı kağıtlar bıraktı.

Protesto gösterilerinde slogan atan, halay çekip şarkı söyleyen öğrenciler, Güney Kampüs kapısına yürüdü. Öğrenciler açıklamalarının ardından üniversiteden ayrıldı.

Polisin üniversitesi çevresinde önlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan

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