Boğaziçi Üniversitesinde intihar eden Ayberk K. kim, 15 yaşındaki kız kim, adı ne?

Üniversite öğrencisi olmadığı öğrenilen zanlının 15 yaşındaki kız çocuğunu öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdiği belirlendi. Şüphelinin 24 ayrı suç kaydının bulunduğu ve kampüste düzenlenen etkinliğe sivil olarak giriş yaptığı tespit edildi.

15 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNU ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Şahıs, daha sonra aynı silahla kendi kafasına sıkarak intihar etti. Üniversite öğrencisi olmadığı öğrenilen şahsın, üniversitede düzenlenen etkinliğe dışarıdan geldiği öğrenildi.

24 SUÇ KAYDI VAR

İddiaya göre, olayın yaşandığı kafede o esnada bir düğün yapıldığı, genç kızın yarı-zamanlı çalışan olarak düğünde garson olarak çalıştığı öğrenildi. Ayberk K.'nın 24 adet suç kaydı olduğu belirtildi.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Boğaziçi Üniversitesi'nden konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Üniversitemizin Güney Kampüsü Kale Kapısı'nda sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştiren failin aynı silahla intihar ettiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmayla ilgili Üniversitemiz gerekli iş birliğini yerine getirmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."