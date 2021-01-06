Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, Kim 500 Milyar İster'e katıldı mı?
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, Kim 500 Milyar İster'e katıldı mı?

06.01.2021 16:38 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:59
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, Kim 500 Milyar İster'e katıldı mı?

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'nun yıllar önce Kenan Işık'ın sunduğu ''Kim 500 Milyar İster'' yarışmasına katıldığı iddia edildi. Sosyal medyada gündem olan yarışma videosundaki kişinin rektör Melih Bulu değil, Mustafa Soydaş isimli bir fizik öğretmeni olduğu ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne getirilen Melih Bulu'nun ''Kim Milyoner Olmak İster isimli'' yarışma programına katılıp elendiğine ilişkin video sosyal medyada dolaşıma girdi. Ancak 2013 yılında kaydedilen görüntülerdeki kişinin rektör Melih Bulu değil Mustafa Soydaş isimli bir fizik öğretmeni olduğu ortaya çıktı.

REKTÖR BULU'YA BENZETİLDİ, ÖĞRETMEN ÇIKTI

Rektör Bulu'nun atanmasının ardından, 4 Ocak'ta bir kullanıcı tarafından Facebook'a yüklenen video kısa sürede 10 bin kişi tarafından paylaşıldı. Teyit.org'un haberine göre bahsi geçen görüntüler "Kim 500 Milyar İster" isimli yarışma programının Temmuz 2013'de yayınlanan 246. bölümüne ait olduğu ortaya çıktı. Rektör Bulu olduğu iddia edilen yarışmacının da Gaziantep'te fizik öğretmenliği yapan Mustafa Soydaş olduğu anlaşıldı.

SPOR SORUSUYLA ELENİYOR

Yarışmada sorulan "Körling, hokey ve paten hangi zeminde yapılan sporlardır" sorusunda takılan Soydaş, seyirci jokerini kullanıp, seyircilerin yüzde 91'inin aynı yanıtı vermesine rağmen farklı bir şıkkı seçiyor. Şıkkın yanlış çıkmasıyla yarışı kaybeden Soydaş, bin liralık ödül ile yarışmadan ayrılıyor.

Doğruluk Kontrolü
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun Kim 500 Milyar İster yarışmasına katıldığı iddiası
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Bulu'nun Kenan Işık'ın sunduğu Kim 500 Milyar İster'e katıldığı iddia edildi.

Sosyal medyada paylaşılan yarışma videosunun, yarışmanın 2013 yılında yayınlanan 246. bölümüne ait olduğu ortaya çıktı.

Videodaki kişinin ise fizik öğretmeni Mustafa Soydaş olduğu anlaşıldı.

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