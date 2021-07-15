Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun 194 gün sonra görevden alınması sosyal medyada gündem oldu

Boğaziçi Üniversitesi'nde aylardır devam eden protestoların hedefinde yer alan Rektör Prof. Dr. Melih Bulu, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile görevden alındı. 194 gün görevde kalan Bulu ile ilgili karar sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Kullanıcıların art arda paylaştıkları mesajlar sonrası "Melih Bulu" hashtag'i Twitter'da TT oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince görevinden alındı. Seçimle değil atama ile göreve geldiği için aylardır gerek akademisyenlerin gerekse öğrencilerin protestolarına maruz kalan Rektör Melih Bulu'nun yerine herhangi bir atama gerçekleşmedi.

194 GÜN GÖREVDE KALABİLDİ

Prof. Dr. Melih Bulu'nun 2 Ocak 2021'de Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından üniversitede protesto gösterileri düzenlenmişti.

Boğaziçili akademisyenler ve öğrenciler, Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına yönelik protestolarını 6 aydan fazla bir süredir devam ettiriyordu. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri rektörlüğe sırt dönme eylemlerini gerçekleştirirken, kampüs içerisinde öğrenciler tarafından yürüyüşler gerçekleştirildi.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri, üniversite geleneği gereği rektörün Boğaziçi Üniversitesi'nde profesörlük kadrosu olması gerektiğini savunuyordu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Rektör Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevinden alınması sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Bulu'nun 194 gün sonra görevden alınmasıyla ilgili özellikle Twitter üzerinden paylaşımlarda bulunan kullanıcıların yorum yağmuru sonrası "Melih Bulu" hashtag'i kısa sürede TT oldu.

İşte o yorumlardan bazıları;