Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun 194 gün sonra görevden alınması sosyal medyada gündem oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun 194 gün sonra görevden alınması sosyal medyada gündem oldu

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Boğaziçi Üniversitesi'nde aylardır devam eden protestoların hedefinde yer alan Rektör Prof. Dr. Melih Bulu, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile görevden alındı. 194 gün görevde kalan Bulu ile ilgili karar sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Kullanıcıların art arda paylaştıkları mesajlar sonrası "Melih Bulu" hashtag'i Twitter'da TT oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince görevinden alındı. Seçimle değil atama ile göreve geldiği için aylardır gerek akademisyenlerin gerekse öğrencilerin protestolarına maruz kalan Rektör Melih Bulu'nun yerine herhangi bir atama gerçekleşmedi.

194 GÜN GÖREVDE KALABİLDİ

Prof. Dr. Melih Bulu'nun 2 Ocak 2021'de Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından üniversitede protesto gösterileri düzenlenmişti.

Boğaziçili akademisyenler ve öğrenciler, Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına yönelik protestolarını 6 aydan fazla bir süredir devam ettiriyordu. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri rektörlüğe sırt dönme eylemlerini gerçekleştirirken, kampüs içerisinde öğrenciler tarafından yürüyüşler gerçekleştirildi.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri, üniversite geleneği gereği rektörün Boğaziçi Üniversitesi'nde profesörlük kadrosu olması gerektiğini savunuyordu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Rektör Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevinden alınması sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Bulu'nun 194 gün sonra görevden alınmasıyla ilgili özellikle Twitter üzerinden paylaşımlarda bulunan kullanıcıların yorum yağmuru sonrası "Melih Bulu" hashtag'i kısa sürede TT oldu.

İşte o yorumlardan bazıları;

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun görevden alınması sosyal medyada gündem oldu
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun görevden alınması sosyal medyada gündem oldu
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun görevden alınması sosyal medyada gündem oldu
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun görevden alınması sosyal medyada gündem oldu
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun 194 gün sonra görevden alınması sosyal medyada gündem oldu
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Muharrem İnce Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Tolga Akış Kadir Doğulu Şahan Gökbakar Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Metin Oktay Şaban Yılmaz Rıza Çalımbay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun 194 gün sonra görevden alınması sosyal medyada gündem oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 08:51:17. #1.16#

title