Boğaziçi Üniversitesi Rektörü kimdir? Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne kim atandı? Boğaziçi Üniversitesi Rektörü kim?

Boğaziçi Üniversitesi eski rektörü Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Mehmet Naci İnci vekaleten atanmıştı. 21 Ağustos Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi Rektörü belli oldu. Peki, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü kimdir? Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne kim atandı? Boğaziçi Üniversitesi Rektörü kim?

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü kimdir? sorusu vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. Eski Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı kararnamesiyle görevinden alınmasının ardından, vekaleten Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci getirilmişti. 21 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yeni Boğaziçi Üniversitesi Rektörü belli oldu. Kararnamenin açıklanmasının ardından vatandaşlar tarafından internette en çok merak edilen "Boğaziçi Üniversitesi Rektörü kimdir? Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne kim atandı? Boğaziçi Üniversitesi Rektörü kim?" soruları oldu. İşte detaylar... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci olmuştur. 21 Ağustos 2021 Cumhurbaşkanı kararnamesiyle daha önceden vekaleten yürüttüğü Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine getirilmiş oldu.

PROF. DR. MEHMET NACİ İNCİ KİMDİR?

Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, 3 Kasım 1965 yılında Pütürge, Malatya'da doğan, Türk akademisyen, fizik profesörü ve Boğaziçi Üniversitesi rektörü. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

3 Kasım 1965'te Malatya'nın Pütürge ilçesinde doğdu. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Fizik Bölümünde, doktorasını Heriot-Watt Üniversitesinde fiber optik sensörler alanında tamamladı. 1993-1994 yılları arasında Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünde doktora sonrası çalışmalarını tamamladı. 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünde önce yardımcı doçent, sonraysa doçent oldu.

1998-1999 yıllarında Gunma Üniversitesinde konuk araştırmacı olarak çalıştı. 1999-2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesinde profesör oldu ve 2014-2018 yılları arasında Fizik Bölümünün başkanlığını yaptı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

15 Temmuz 2021'de Melih Bulu'nun görevden alınması üzerine rektör vekili olarak atandı.

21 Ağustos 2021'de Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atandı.