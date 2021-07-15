Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Bulu, görevden alındı
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Bulu, görevden alındı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Bulu, görevden alındı
Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Haberler | Güncel

BOĞAZİÇİ Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile görevden alındı.

BOĞAZİÇİ Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile görevden alındı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına Fatma Öncü, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Mehmet Hamdi Yıldırım atandı. 

MELİH BULU GÖREVDEN ALINDI

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince görevinden alındı. İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne ise Ahmet Ercan Gegez atandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver

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