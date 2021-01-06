Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar istifa getirdi! Zafer Yenal, Rektör Danışmanlığı görevini bıraktı

Bir dönem AK Parti'den aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından başlayan protesto gösterileri istifa getirdi. Boğaziçi Üniversitesi Rektör Danışmanı Zafer Yenal, LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımda görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Zafer Yenal, LinkedIn hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Boğaziçi Üniversitesi Rektör Danışmanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yenal paylaşımında "Bir daha kapıları kelepçelenmiş üniversite görmemek için iyilik adına, güzellik adına daha sıkı çalışmaya devam edelim." dedi.

"İYİLİK ADINA, GÜZELLİK ADINA DAHA SIKI ÇALIŞMAYA DEVAM EDELİM"

Zafer Yenal, şu ifadeleri kullandı:

"Üniversitemiz ve mezunlarımız arasındaki ilişkinin daha da yakınlaşması, zenginleşmesi ve kurumsallaşması yönünde gayret gösterdim. Bu süre zarfında yüzlerce mezunumuzun çalışmalarımıza verdikleri destek çok ama çok değerliydi. Kendilerine canı gönülden teşekkür ederim. Rektörlük Kurulu üyeleri, Kültür Sanat Komisyonu, Tanıtım Ofisi, Kariyer Merkezi, Mezunlar Ofisi ve Kurumsal İletişim Ofisi çalışanları başta olmak üzere tüm mesai arkadaşlarıma bütün bu süreci gururla ve heyecanla yaşamama vesile olan muazzam katkıları için minnettarım. Bir daha kapıları kelepçelenmiş üniversite görmemek için iyilik adına, güzellik adına daha sıkı çalışmaya devam edelim."