Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Can Candan'ın görevine son verildi

Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alınan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten atanan Naci İnci, protestolar sırasında gündeme gelen akademisyen Can Candan'ın derslerine son verdi.

Göreve atanmasıyla birlikte aylarca öğrencilerin protestolarına maruz kalan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, Cumhurbaşkanlığı kararı ile 2 Ocak 2021'de atandığı görevinden geçtiğimiz günlerde alınmıştı. Yerine vekalaten atanan Naci İnci'in ilk faaliyeti ise akademisyen Can Candan'ın görevine son vermek oldu.

TWİTTER'DAN YAPTIĞI PAYLAŞIMLA DUYURDU

Boğaziçi Üniversitesi'nde sinema ve belgesel alanında dersler veren akademisyen ve yönetmen Can Candan, derslerine son verilmesini Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Candan, 2007'den bu yana öğretim görevlisi olarak Boğaziçi Üniversitesi'nde görev yapıyordu.

"BÖLÜM VE FAKÜLTENİN GÖRÜŞÜ ALINMADI"

İnci, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Naci İnci, bugün bana 2007'den bu yana öğretim görevlisi olarak çalıştığım Boğaziçi'ndeki görevime, ders verdiğim bölüm ve fakültenin görüşü alınmadan 'vekaleten' son verdiğine dair bir yazı göndermiş. Sizlerle paylaşıyor, yorumunu ve değerlendirmesini de sizlere bırakıyorum."

Devam eden paylaşımında ise İnci, "Tabii ki #KabulEtmiyorumVazgeçmiyorum" mesajını attı.